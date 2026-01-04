イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が３日（日本時間４日）、今年初戦となる本拠地のバーンリー戦で３か月ぶりに先発出場し、２―０とリーグ７戦ぶりの勝利に貢献した。昨年９月２７日に負傷したチェルシー戦以来となるスタメンで好パフォーマンスを披露。左サイドでマッチアップしたバーンリーのイングランド代表ＤＦカイル・ウォーカーを翻弄する場面もあった。後半２６分に交代