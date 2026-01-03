PFUの高級キーボードブランド「Happy Hacking Keyboard(HHKB)」から、最上位モデルと同じ「Type-S」キー構造を採用したUSB Type-C接続専用モデルの「HHKB Professional Classic Type-S」が2025年10月21日に登場しました。GIGAZINE冬のプレゼント企画用に1台提供してもらったので、どんなキーボードなのかを実際に触って確かめてみました。Happy Hacking Keyboard | HHKB Professional Classic Type-S | PFUhttps://happyhackingkb.