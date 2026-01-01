プレミアリーグのチェルシーは１月１日、エンツォ・マレスカ監督を解任したと発表した。就任２年目のイタリア人指揮官は、昨シーズンにカンファレンスリーグとクラブ・ワールドカップの２冠に導いた。だが、今季はプレミアリーグで首位アーセナルと15ポイント差の５位と優勝争いで大きく後れを取っていた。 クラブは次のようにコメントを発表している。「エンツォはクラブ在籍中、UEFAカンファレンスリーグとFIFAクラ