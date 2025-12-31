¡ü½é·Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¡£È¬²¦»Ò»ÔÆâ8¥ö»û¤ò½ä¤ë¿·Ç¯¹±Îã¹Ô»ö¡ÖÈ¬²¦»ÒÈ¬Ê¡¿À¤á¤°¤ê¡×¤¬ÎáÏÂ8Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£ ¿©³Úweb ÅÌÊâÌó3»þ´Ö¤Ç8¥ö»û¤ò½ä¤ë¡¢¿·¤·¤¤Ê¡½¸¤á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬È¬²¦»Ò¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£È¬²¦»Ò»ÔÆâ8¥ö»û¤ò½ä¤ë¿·Ç¯¹Ô»ö¡ÖÈ¬²¦»ÒÈ¬Ê¡¿À¤á¤°¤ê¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ÅÌÊâÌó3»þ´Ö¡£³¹Êâ¤­¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é8¤Ä¤ÎÊ¡¿ÀÍÍ¤Ø ¡ÖÈ¬²¦