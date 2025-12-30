12·î29Æü¸á¸å¡¢¿ôÂæ¤Î·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷¼ÖÎ¾¤¬Ää¤Þ¤ëÁíÍý¸øÅ¡¤Ë¡¢°ú±Û¤·¶È¼Ô¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤¤«¤é2¥«·î¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î½°±¡µÄ°÷½É¼Ë¤«¤é´±Å¡¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¸øÅ¡¤Ë°ú±Û¤·¤ò¤·¤¿¡£¡Ö12·î21Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ô´íµ¡´ÉÍý¤Ï¡¢¹ñ²È·Ð±Ä¤ÎÍ×Äü¤Ç¤¹¡£¶áÆüÃæ¤Ë½»¤ß´·¤ì¤¿µÄ°÷½É¼Ë¤òÎ¥¤ì¡¢ÁíÍý¸øÅ¡¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸øÍÑ¼Ö¤ÇµÄ°÷½É¼Ë¤«¤é´±Å¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12·î8Æü¤ËÀÄ¿¹