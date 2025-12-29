12月28日、東京体育館で「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」の女子決勝が開催。大阪薫英女学院高校（大阪府）が、インターハイ王者の桜花学園高校（愛知県）を破り、ウインターカップ初優勝を果たした。決勝までにインターハイ準優勝の日本航空北海道高校、ウインターカップ3連覇中の京都精華学園高校も連破し、まさに”真の日本一