¡ÖÂÇÅÝ·°±Ñ¤«¤éÆüËÜ°ì¡×¤Ø¡Ä¡É²¦¼Ô¡ÉÏ¢ÇË¤ÎËö¤ËÂçºå·°±Ñ¤ò¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿°ÂÆ£¥³ー¥Á

¡¡12·î28Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025 ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î½÷»Ò·è¾¡¤¬³«ºÅ¡£Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹â¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Îºù²Ö³Ø±à¹â¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤òÇË¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¹â¹»¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹â¹»¤âÏ¢ÇË¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡É¿¿¤ÎÆüËÜ°ì¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ëºù²Ö³Ø±à¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢°ì»þ¤Ï2¥±¥¿¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤âÄÉ¤Ã¤¿Âçºå·°±Ñ¡£¤Ê¤ó¤È¤«1¥±¥¿¤ÎÅÀº¹¤ËÍÞ¤¨¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥¾ー¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¸åÈ¾¤Î¼ºÅÀ¤ò¤ï¤º¤«17ÅÀ¤ËÎ±¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á°ËÆ£Âç°ô
¡¡½éÍ¥¾¡¤Î´¿´î¤âÎä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼èºà¤Ë±þ¤¨¤¿°ÂÆ£¹á¿¥¥³ー¥Á¤Ï¤½¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥º¥ë¥º¥ë¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»Å³Ý¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¾²Ê³Ø¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤â¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦Âçºå·°±Ñ¤Î»Ø´ø´±¡£¡Ö·ë²Ì¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¾¡¼ê¤ËÇ¾¤Î·ìÎ®¤â¸º¾¯¤·¤Æ¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£ËÜ¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¡É³Ú¤·¤à¡É¤òº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¸Î¤Ë¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö¤â¤¦³Ú¤·¤â¤¦¤¼¤È¡£¾¡¤È¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼ºÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¤â¤¦Éé¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é³Ú¤·¤â¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î¤«¤«¤ë·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¡¢Âçºå·°±Ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤³¤Î¡É³Ú¤·¤à¡É¤Î¤Ï¥³ー¥È¤Î¾å¤Ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤â¤¹¤ë¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¤¹¤ë¤·¡¢Æ¦¤Þ¤¤â¤ä¤ë¤·¡£¥Ý¥Ã¥ー¤ÎÆü¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¡£Â¿Ê¬¡¢Á´Éô¤Î¹Ô»ö¡¢¤ª²Ö¸«¤â¤¹¤ë¤·¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤â¤¹¤ë¤·¡¢Â¿Ê¬Á´Éô¤Î¹Ô»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î¹Ô»ö¤â³Ú¤·¤à¤·¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤â±óÂ¤â¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤à¤Î¤Ç¡×¤È¡¢²¿»ö¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë³Ø¹»À¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á°ËÆ£Âç°ô
¡¡ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡É¿¿¤ÎÆüËÜ°ì¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âçºå·°±Ñ¤À¤¬¡¢Íè¤ëÅß¤ËÈ÷¤¨¤¿ÏÓ»î¤·¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ØU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¡Ù¤Ç¤Ï7ÀïÃæ4Àï¤Ç100ÅÀ¥²ー¥à¤òÅ¸³«¤·Á´¾¡Í¥¾¡¡£Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤È¤Î¼ÂÎÏº¹¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Âçºå·°±Ñ¤ÎÊ»Àß¹»¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾1°Ì¤Ç¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Âçºå¿Í´Ö²Ê³ØÂç³Ø¤ÈÉÑÈË¤Ë¹çÆ±Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â·ë¹½¤«¤Ê¤ê¤ä¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£Ç¯¤Ï·ë¹½¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Âç³ØÀ¸¤È¤Î¸¦ïÓ¤¬¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡Âçºå·°±Ñ¤Ç¤Î¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ11Ç¯ÌÜ¡£Î±³ØÀ¸¤Î¤¤¤Ê¤¤¥Áー¥à¤òÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿°ÂÆ£¥³ー¥Á¤À¤¬¡¢Á°Ç¤¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ò¡Ö170¥»¥ó¥ÁÂæ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£Îý½¬»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡Ö¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤Îý½¬¡×¤ò°Õ¼±¤·¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬º£¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö·°±Ñ¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Á°´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅÏ¡Ê½Ó°ì¡ËÀèÀ¸¤Ë¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂÅÅÝ¡¦·°±Ñ¤«¤éÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦É÷¤ËÌÜÉ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢·°±Ñ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Î±³ØÀ¸¤Î¤¤¤Ê¤¤¥Áー¥à¡¢Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¶¯¹ë¹»¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¡¢½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£Âç²ñ¤Î¡É¼ç¿Í¸ø¡É¤È¸À¤¨¤ëÂçºå·°±Ñ¤òÎ¨¤¤¤¿°ÂÆ£¥³ー¥Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤Ã¤ÈÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
