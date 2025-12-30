２９日午前３時５５分頃、甲府市伊勢の国道で、昭和町の男性（２４）が運転する乗用車が道路脇の看板の支柱などに衝突した。男性は多発外傷で死亡。また同乗していた南アルプス市の会社員（２７）が両足骨折などの重傷を負った。南甲府署が事故原因などを調べている。