NHKは30日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で披露する『連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージ』の詳細を発表した。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順これまでの出場回数も『あんぱん』ゆかりの豪華キャストたち、そして『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが紅白のステージに集結する。同ドラマで主人公・のぶを演じ、『紅白』では司会も務める今田美桜と共に、アンパンマンの作者・やな