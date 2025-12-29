男児の死亡事故があったスキー場のエスカレーター。現場付近にはジュースや花束が供えられていた＝29日午前、北海道小樽市「助けてください」。女性の叫び声で振り返ると、男の子があおむけで倒れ、右腕は肘の近くまでエスカレーターに巻き込まれていた―。北海道小樽市のスキー場で札幌市の保育園児後藤飛向ちゃん（5）が死亡した事故で、現場に居合わせた奈良県広陵町の会社経営者（42）が29日、共同通信などの取材に当時の状