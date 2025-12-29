高市首相は、危機管理に備えるため、29日午後、東京・港区にある議員宿舎から首相公邸への引っ越しを行いました。高市首相は午後、首相公邸に黒色の動きやすい服装で姿を見せ、公邸に引っ越しました。10月に首相に就任して以降、2カ月ほど、東京・港区赤坂の議員宿舎に住んでいましたが、今後は、首相官邸の隣りにある公邸に住むことで、災害や緊急事態に、迅速に対応できる体制となります。公邸内はバリアフリーになっていて、高