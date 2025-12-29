青森県の里山で、自給自足の生活を送る家族がいる。廃材で建てた家に住み、電気、ガス、水道は契約せず、田畑を耕して自活。一見、不便な生活に思えるが、家賃を払いながら都会に住み、物価高にあえぐ我々からすれば、うらやましいと感じる面もある。そっくり真似はできなくても、生活を良くするヒントがあるかもしれない……。夫の余一さんとともに「0円生活」と子育てに勤しむ田村ゆにさんに、今の生活をすることになった