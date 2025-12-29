22日に発表された「女性編」では、今年の大ヒットアニメ劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』で胡蝶しのぶを熱演した【早見沙織】が首位となり、大きな話題となった『好きな声優ランキング』。そんな「男性編」の1位は、アニメ『チ。-地球の運動について-』ノヴァク役をはじめ、『あんぱん』『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』『ザ・ロイヤルファミリー』と数々のドラマ出演などマルチな活躍を見せた【津田健次郎】が戴冠