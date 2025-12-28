「ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2025冬」から、当番組史上最も怪奇な事件を追う10ヵ月に及ぶ大プロジェクトを紹介。ちゅうえい（流れ星☆）、鐘崎リリカが体験した東京・下北沢でのタイムスリップの真相とは！？【動画】「やりすぎ都市伝説」下北沢タイムスリップ事件を追う下北沢タイムスリップ事件を追う新企画芸人、ミュージシャン、舞台俳優らが集う東京・下北沢。ここで少なくとも2件のタイムスリップ事件が起き