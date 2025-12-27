27日に元乃木坂46のタレント高山一実（31）との離婚を発表そた頭脳集団「QuizKnock」のふくらP（32）が27日、自身のYouTubeチャンネルの動画の概要欄を更新。高山との共演動画を削除しないことを明かした。ふくらPは昨年11月に投稿した「謎の謎解き宝箱が届いたので2人で解いていく」というタイトルの高山と一緒に謎解きをする動画の概要欄を更新。「“この動画消した方がいいー？”って確認したんですが“あ、全然大丈夫だよ