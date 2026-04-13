●停戦合意で株価上昇8日、米国とイランが2週間の停戦で合意したことを受けて、市場心理が改善し、米国株式市場は大幅高となった。原油も一時1バレル=90ドル台まで下落した。【こちらも】マイクロソフトの1.6兆円投資で、日本がAI大国へ!?8日の日経平均は前日比2878円高となり、1日の上げ幅としては過去3番目となった。今回イラン紛争で、停戦のニュースが流れる度に市場が安堵し、相場が上昇することは、“リリーフラリー”