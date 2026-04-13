見ているだけで心がほっとするコラボが登場♡SKINNYDIP LONDONと人気キャラクター「コウペンちゃん」がタッグを組んだ限定コレクションが発売されます。キラキラ素材やポップなデザインに、やさしい世界観が加わった特別なアイテムたち。日常に“癒し”と“ときめき”をプラスしてくれる注目のラインナップをチェックしてみてください♪ 毎日使いたい雑貨ラインナップ♡ © るるてあ コラボアイテムは全