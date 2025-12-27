プレミアリーグ第18節ではリヴァプール×ウォルバーハンプトンのゲームが行われる。この試合に故ディオゴ・ジョタの家族が招待され、2人の息子たち、ディニスとドゥアルテはキックオフに先立って試合マスコットとしてピッチに立つという。『Daily Mail』が伝えた。リヴァプールとウルブズ、両チームに在籍したジョタ。7月にスペインでの自動車事故により、兄アンドレ・シウバとともにジョタが亡くなって以降、両チームが対戦するの