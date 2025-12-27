現地12月26日に開催されたベルギーリーグの第20節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は、スタンダール・リエージュとアウェーで対戦。２−１で勝利した。この試合で勝利の立役者となったのが、CFで先発した後藤啓介だ。まずは20分に先制されて迎えた35分、見事なパスワークの流れから、最後はヘッドでの折り返しをゴール前でワンタッチシュート。泥臭く同点ゴールを奪う。さらに63分、途中出場で入ったば