ボクシング界で「最強」の名をほしいままにしている井上(C)Getty Images果たして、“モンスター”の行く末はどうなっていくのだろうか。現地時間12月27日、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、サウジアラビアの首都リヤドで開催される興行『NIGHT OF THE SAMURAI』で、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。この試合を勝利で飾れば、激闘づくめだった2025年は4戦無