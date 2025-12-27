「3、4年で世界一のボクサーになる」井上尚弥がスペイン紙に明かした“近未来構想”　敵知らずの怪物の行く末は――

ボクシング界で「最強」の名をほしいままにしている井上(C)Getty Images

果たして、“モンスター”の行く末はどうなっていくのだろうか。

現地時間12月27日、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、サウジアラビアの首都リヤドで開催される興行『NIGHT OF THE SAMURAI』で、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。この試合を勝利で飾れば、激闘づくめだった2025年は4戦無敗。トップファイターとしては「異例」と言える年間4試合を華麗に締めくくる形となる。

昨年11月に推定30億円という驚愕のスポンサー契約を締結した『Riyadh Season』のバックアップを受け、初めて臨むサウジでの決戦。俄然、「モンスター」への関心が高まっているのだが、それは本人も承知の上だ。ピカソとのを前にした記者会見において井上は「この試合は今後のキャリアを加速させていく一戦。パウンド・フォー・パウンド1位に返り咲く気持ちで挑んでいきたい」と“世界最強”を印象付ける勝利への野望を隠そうとはしなかった。

もっとも、32歳となって「“引退”というものが見えてきた」（『DAZN』のインタビューより）と語る当人は、己の近未来に対する考えも赤裸々に発信している。「黄金の拳を持つ日本のボクサー、ナオヤ・イノウエ。彼は自分の限界を定めていない」と銘打ったインタビュー記事を掲載したスペイン紙『Marca』によれば、井上は「自分はPFP（クロフォードとウシクに次ぐ）で3位でも構わない。とにかく望むのは1位を目指して戦い続けること」と語り、おぼろげに浮かび上がる自分のプランを口にした。

「キャリアの中で、自分はどんな相手と戦うかは後でわかる。とにかく今は目の前の目標に集中したい。あと3、4年で世界一のボクサーになる」