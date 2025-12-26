サウナストーンに大量の塩を盛る行為はストーブを壊すので止めてほしいと、茨城県水戸市内の人気スパ「ゆるうむ」が、X上で写真を投稿して訴えている。施設によると、オープン2年で10回ほどもこうした被害に遭ったという。ストーブを入れ替えたこともあったといい、施設の支配人は、「何の効果もないんですが......」と漏らし、困惑していることを取材に明かした。ストーブ壊れれば「修理には数十万円」ストーブの上に積み上げられ