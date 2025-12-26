大分市佐賀関の大規模火災で、発生当日から被災者を受け入れていた市民センターの1次避難所が26日で閉鎖となりました。 【写真を見る】佐賀関大規模火災の避難所閉鎖全壊93世帯の仮住まい決まる「やっと畳で眠れる」被災者、再起への一歩大分 大分市は災害対策本部会議を開き、り災証明書で全壊とされた93世帯全員の仮住まいが決まったことを受け、1次避難所となっている佐賀関市民センターを26日、午後5時をも