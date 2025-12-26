12月21日放送の漫才日本一決定戦「M-1グランプリ 2025」（テレビ朝日系）で、優勝したコンビ「たくろう」がネタにした京都産業大学はパワーワードとしてトレンド入りするなど、高い注目を集めている。「M-1グランプリ」視聴者の“納得度”が高かったワケ…たくろう優勝の裏で解けた松本人志の“呪縛”ボケの赤木裕（34）が同大学経営学部の卒業生で、アルファベット3文字の単語を大喜利のように連発したネタのなかで京産大を「