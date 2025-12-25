東京で行われている全国高校バスケットボール大会。25日、2回戦に登場した男子の大分県代表、柳ヶ浦は石川代表の北陸学院に48対69で敗れ、3回戦進出はなりませんでした。 2年連続5回目のウインターカップ出場となる柳ヶ浦高校男子バスケ部。25日の相手は夏のインターハイでベスト8に進出した石川の北陸学院です。 柳ヶ浦は序盤からリードを許す苦しい展開となり、23対36と13点差で試合を折り返します。