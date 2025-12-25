ＴＢＳホールディングスは２５日、常務取締役の井田重利氏が交際費の不正な精算申請を認め、２５日付けで辞任したと発表した。発表文書によると、１２月上旬に井田氏による交際費の不正な精算があるという内部通報があり、それを契機に「外部専門家の協力を得ながら調査を行ってまいりました」という。その結果、「実際には当社グループ役職員との懇親会や慰労目的での会食等であったにもかかわらず、社外関係者との会食等と