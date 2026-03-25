TBSは25日、都内の同局で3月度の社長定例記者会見を行い、地上波放送がなかった「WBC」について言及した。龍宝正峰社長は、Netflix（ネットフリックス）で独占配信されたWBCについて「見ちゃいました」とし「作りは見慣れているつくり、広告の入り方は工夫はされていると思います。僕らがやったことがないやり方をされていますので、そういう意味では勉強になったと思います」と配信中継の印象を語った。地上波放送がなかったこと