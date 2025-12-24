ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、12月24日の放送に毎日新聞論説委員でノンフィクション作家の小倉孝保が出演。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、薄毛治療の健康保険適用を検討するよう指示した、という話題について解説した。 小倉孝保「（韓国・李在明大統領が、薄