£¶¡Á£··î¤¬ÍýÁÛ12·î£¹Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Î³èÀ­²½¤òÌÜÅª¤Ë2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤âº£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£Ä£å£Î£Á¤«¤éÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÙÀîÀ®Ìé¡Ê27¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éºå¿À¤Ø°Ü¤Ã¤¿ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¡Ê30¡Ë¤¬ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤Î¸Â³¦¡×¤òÁÊ¤¨¤ëµåÃÄ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£¡ÖËèÇ¯¡È·¡¤ê½Ð¤·Êª¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú