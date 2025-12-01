¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë