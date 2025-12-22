12月21日に放送された漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系）。過去最多1万1521組がエントリーした今大会は、初ファイナリスト「たくろう」の優勝で幕を閉じたが、大会終了後、SNSでは各コンビの評価をめぐって様々な意見が出ている。なかでも議論を呼んでいるのが、同じく初ファイナリストのコンビ「めぞん」だ。吉本興業所属のめぞんは’16年に吉野おいなり君（31）と原一刻（31）が結成。M-1には同