ビッグローブが、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、シャープ製「AQUOS sense10」、ソニー製「Xperia 10 VII」、Xiaomi製「REDMI 15 5G」のスマートフォン3機種の提供を2025年12月22日より開始します。人気シリーズの最新モデルや、超大容量バッテリーを搭載した大画面モデルなど、ライフスタイルに合わせて選べるラインナップが拡充されます。 BIGLOBEモバイル スマートフォン3機種 発売日：2025年12