Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Xiaomi（シャオミ）のタブレットといえば、リフレッシュレートの高さで映像表示のなめらかさに定評あり。「REDMI Pad 2 Pro」はさらに更新しています。しかも3万円台という相変わらずの高コスパなので、見逃してはいけません。 ■この記事で紹介している商品 シャオミ(Xiaomi) タブ