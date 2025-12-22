Image:Amazon.co.jp

Xiaomi（シャオミ）のタブレットといえば、リフレッシュレートの高さで映像表示のなめらかさに定評あり。

「REDMI Pad 2 Pro」はさらに更新しています。しかも3万円台という相変わらずの高コスパなので、見逃してはいけません。

12.1インチの大画面＆最大120Hzリフレッシュレートで見やすさ抜群

まずは、やはり映像表示の進化からご紹介を。

「REDMI Pad 2 Pro」は12.1インチの大画面＆2.5Kクリスタルクリアディスプレイの搭載、10億7,000万色以上に対応したことで、鮮明なディテールかつ臨場感があふれています。

そして最大120Hzリフレッシュレートにより、前モデル（最大90Hz）以上になめらかさがグンと増しました。

高性能チップでカクつきなし、4基のスピーカーで迫力サウンドも楽しめる

Snapdragon 7s Gen 4 モバイルプラットフォームを搭載しているため、カクつきの少ない滑らかな動作で駆動させ、 ウェブ閲覧、動画視聴、マルチタスクなどをストレスなくスムーズに行える点も魅力的です。

また、目が楽しめるなら耳も一緒に楽しませたいところですが、Dolby Atmosに対応しており、4基のスピーカーが迫力あるサウンドを届けてくれるんですよ。最大音量も300%まで向上しています。

12000のmAhの大容量バッテリーでガッツリ使用できる

次は容量について。これまた前モデルの9,000mAhから大容量な12,000のmAh（標準値）バッテリーにグレードアップしたため、長時間にわたり残量を気にせずコンテンツを堪能できます。

また、最大27Wの有線リバース充電対応によってスマートフォンやイヤホンなどを充電できることもあって、外出先で複数のガジェットを活用できますよ。

進化した「REDMI Pad 2 Pro」をお見逃しなく！

●グラファイトグレー

●ラベンダーパープル

