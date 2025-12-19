スターバックスに一年頑張った自分へのご褒美や年末年始の大切な方との一杯にぴったりなビバレッジが登場。玉露を施した抹茶づくしの「玉露抹茶 フラペチーノ」と「玉露抹茶 ラテ」のほか、米糀由来の植物性ミルクを使用した「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」が販売されます☆ スターバックス「玉露抹茶 フラペチーノ／玉露抹茶 ラテ／はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」 発売日：2025年12月26日（金）〜 ※一時的な