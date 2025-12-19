堀江敏幸さん＝森清氏撮影食べることと、しゃべること。作家、堀江敏幸さんの９年ぶりとなる長編「二月のつぎに七月が」（講談社）は人生の根幹に改めて気づかされる大部の小説だ。大衆食堂に飛び交う様々な声が人々の記憶を呼び覚まし、読み手の心にじんわりと染みてくる。青果市場のそばにある食堂に、阿見さんは決まった時間に現れる。年中くたびれたレインコート姿で、いつもカレーとコーヒーを注文し、古びた文庫を読みな