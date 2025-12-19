15日、東京・赤坂の高級個室サウナ店で客の夫婦が死亡する火災が発生。会社のオーナーは非常用ボタンの電源を「今まで入れたことはない」と話しているという。安全確保の課題について、弁護士に聞いた。【映像】火災が起きたサウナ店の様子（実際の映像）死亡したのは、美容師の松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）。この火事では、個室の扉の取っ手が内側、外側ともに外れていて、夫婦が閉じ込められた可能性がある。ま