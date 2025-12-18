インスタグラムで報告男子テニスのダニエル太郎が17日、自身のインスタグラムでモデル妻・黒田エイミさんとの間に第1子女児が誕生したことを報告。テニス界に舞い込んだ朗報に、祝福の声が続々と寄せられている。ダニエルは、英語で女児の誕生と妻への感謝をつづり、日本語では「ヤッホー！無事産まれたよ お医者さんにとても大きくて健康だねーって褒められた ママありがとう」と報告。投稿には生まれたばかりの我が子を捉え