インスタグラムで報告

男子テニスのダニエル太郎が17日、自身のインスタグラムでモデル妻・黒田エイミさんとの間に第1子女児が誕生したことを報告。テニス界に舞い込んだ朗報に、祝福の声が続々と寄せられている。

ダニエルは、英語で女児の誕生と妻への感謝をつづり、日本語では「ヤッホー！無事産まれたよ お医者さんにとても大きくて健康だねーって褒められた ママありがとう」と報告。投稿には生まれたばかりの我が子を捉えた1枚を添えた。

コメント欄には、国内外のファンから祝福が殺到。日本ファンからは「おめでとうございます」「かわいい」「写真見た時、思わず、デカって声出ちゃいました」「パパさんママさん頑張ってね」「母子共にお健やかに」との反応が寄せられていた。

ダニエルは今年9月、インスタグラムで結婚を報告。この時、大きくなった妻のお腹の写真も公開。3か月後に、待望の瞬間を迎えた。

シングルスの自己最高ランクは58位（2024年1月15日）。18年5月のイスタンブール・オープンを制してツアー初優勝を飾った。生涯成績は91勝155敗。今季成績は2勝6敗。