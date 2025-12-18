１８日の東京株式市場は再びリスク回避ムードが強まり、日経平均株価は大きく下値を探る展開を強いられそうだ。４万９０００円台を割り込み１１月下旬以来約３週間ぶりに４万８０００円後半まで水準を切り下げる可能性がある。前日の欧州株市場は高安まちまちで、欧州主要企業６００社で構成されるストックス・ヨーロッパ６００指数は前の日の終値とほぼ同じ水準で引けた。しかし、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸ