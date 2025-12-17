バレーボールの国内2部相当、Vリーグを統括するジャパンバレーボールリーグは17日、今季限りでVリーグの運営を終了すると発表した。SVリーグに将来プロとして参入を目指すチームが対象の下部リーグ「SVリーグ・グロース」が、2026〜27年シーズンから新設されることが決まっており、こうした再編を受けて決定した。SVリーグの大河正明チェアマンは「グロース」に参加しないアマチュア志向のチームについて「日本バレーボール協