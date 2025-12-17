ロモ初のAFカメラが登場！ ロモグラフィーは、「考えるな、写せ！」をモットーに、技術的な完璧さよりも、直感と自由な表現を重視する写真哲学で世界中で人気を博しています。 フィルムカメラの従来モデル「LOMO LC-A」（LC-A）はその思想を体現するロモグラフィーの元祖とも言えるカメラ。そんなLC-Aの伝統を受け継ぎつつ、現代の技術を取り入れた、AF搭載の35mmカメラ「Lomo MC-A」（Metal Compact Aut