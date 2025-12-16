12月16日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に、2児の母である北川景子がVTR出演。1歳長男からの呼び名を明かした。【関連】北川景子、5歳長女＆1歳長男との賑やかな日常明かす「下も喋るようになってきて…」今回番組では、『第50回報知映画賞』で主演女優賞を受賞し、表彰式に登壇した北川へのインタビューを実施。この中で、“今年の重大ニュース”を聞かれた北川は、「下の子（長男）がもうすぐ、年が明けて2歳になるんです