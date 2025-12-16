１６日に実施された流動性供給（第４４３回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．００１％、平均落札利回り格差がマイナス０．００４％となった。また、応札倍率は３．１０倍となり、前回（１１月７日）の３．２５倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS