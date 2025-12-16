Ｈａｍｅｅは大幅安。１５日取引終了後、２６年４月期連結業績予想について売上高を２３２億８５００万円から２１６億７３００万円（前期比５．３％減）へ、営業利益を２０億７３００万円から７億２３００万円（同６９．３％減）へ下方修正すると発表した。物価高による個人消費の伸び悩みや米国の関税政策をはじめとする国際経済環境の不透明感の影響に加え、同社事業を取り巻く競争環境の激化などが響いた。これが嫌気されてい