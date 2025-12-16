お礼参り（仕返し）の恐怖を考えると心配は絶えません──。来年4月から適用される「第5次犯罪被害者等基本計画」をめぐって、2016年にファンの男性に刃物を刺されて重傷を負った冨田真由さんの母親らが12月15日、東京都内で記者会見を開いた。加害者が出所した後に住むエリアを、被害者側が把握できる仕組みを導入するよううったえた。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●第5次基本計画は来年4月からの5年間音楽活動をして