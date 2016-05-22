冨田真由
『冨田真由』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年12月16日
2016年5月29日
2016年5月28日
2016年5月27日
2016年5月26日
2016年5月25日
2016年5月24日
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元ジャニーズJr.の高垣俊也さんがアイドル刺傷の被害者の容体をツイート
被害者の母親から一番のところは乗り切ったという報告があったと投稿
ガジェット通信
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アイドル刺傷事件 被害者の友人が感じていた異常
4月に、友人が被害者にメールを送っても返事は返ってこなかったという
デイリースポーツ
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アイドル刺傷 警察に「男からわいせつ雑誌」と相談も
女性は男から腕時計のほか、わいせつな雑誌を渡されたと警察に相談していた
日テレNEWS NNN
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アイドル刺傷事件 警察が「怠慢」になった背景に伊勢志摩サミット？
約2万人の警官が動員されている伊勢志摩サミットの影響も考えられるという
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年5月23日
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井上公造氏がアイドル刺傷事件に苦言「ちゃんと恋愛できない人が多すぎ」
「ちゃんとした恋愛が出来ない人が、多すぎます！」と、苦言を呈した
トピックニュース
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仮面女子の立花あんな 殺害予告事件振り返る「毎日が恐怖だった」
「歩いている時に後ろに人がいるだけですごく怖くなってしまって」と回想
デイリースポーツ
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女性タレントの刺傷事件 ライブ会場到着直後に襲われていた
女性は出演予定のライブ会場に到着した直後に襲われていたことが分かった
読売新聞オンライン
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冨田真由さん重体の事件で問われる、アイドル事務所のファン対応ルール
ファンからのプレゼントに対し、アイドル事務所側はルールを設けている
東スポWEB
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アイドル刺傷事件 逮捕の容疑者がブログに書き込んでいた「特技」
男のものとみられるブログには、自身の「特技」に関する書き込みがあった
スポニチアネックス
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アイドル刺傷事件、事件前日に警察に相談も…対応に問題はなかったのか
相談を受けた武蔵野署は、担当する部署に情報を伝えなかったという
スポーツ報知
2016年5月22日
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冨田真由さん重体 同じグループで活動していた橋本楓がTwitterで胸中語る
かつて同じグループで活動していた橋本楓がTwitterで辛い胸の内をつづった
ナリナリドットコム
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アイドル刺傷 フリーで頑張ろうとした矢先の悲劇に事務所代表も言葉失う
事務所の代表は「フリーで頑張ろうとした矢先だったのに」と言葉を失った
スポーツ報知
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女性アイドルを20カ所以上刺した男 Twitterに殺害予告か
男は以前から女性アイドルに、Twitterで1日に何度もメッセージを送っていた
スポニチアネックス
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女性アイドルがファンの男に刺され意識不明の重体
女性は病院に搬送されたが、意識不明の重体
読売新聞オンライン