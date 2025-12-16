ピクセルカンパニーズは急落。ストップ安水準となる前日比３０円安の７円をつけた。東京証券取引所が１５日、同社株の上場廃止を決定したと発表した。内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制などが適切に整備・運用される見込みがなくなったと認められたため。１２月１５日から来年１月１５日まで整理銘柄に指定された後、来年１月１６日付で上場廃止となる。これを受けて処分売りが出ている。 出所：MINKABU PRES