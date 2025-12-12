SKINFOODの人気シリーズから、冬の乾燥ケアにぴったりの「キャロットカロテンマスク」が数量限定で1枚増量し、8枚入りで登場します。販売は2025年12月12日より、全国のロフトやPLAZAで順次先行発売。太陽の恵みを受けたキャロット(※3)のうるおいを手軽に取り入れられるマスクは、忙しい毎日でも続けやすいアイテムです。限定のウサギデザインパッケージはギフトにも喜ばれ、ホリデー前の集中ケアにも活躍してく