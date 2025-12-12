SKINFOODの人気マスクが1枚増量♡キャロットカロテンマスク限定パッケージ登場

SKINFOODの人気シリーズから、冬の乾燥ケアにぴったりの「キャロットカロテンマスク」が数量限定で1枚増量し、8枚入りで登場します。販売は2025年12月12日より、全国のロフトやPLAZAで順次先行発売。太陽の恵みを受けたキャロット(※3)のうるおいを手軽に取り入れられるマスクは、忙しい毎日でも続けやすいアイテムです。限定のウサギデザインパッケージはギフトにも喜ばれ、ホリデー前の集中ケアにも活躍してくれます♡

うるおいを閉じ込めたキャロットマスク

「キャロットカロテンマスク」は、乾燥によって繊細に傾いた肌を集中的に包み込む保湿マスク。

無農薬キャロット(※3)から抽出したエキスを使用し、やわらかなピュアコットンシートが肌にぴったり密着します。

みずみずしいエッセンスが最後まで乾かず、肌に吸い込まれるようになじむテクスチャーが特徴。朝のメイク前にも夜のスキンケアにも取り入れやすく、毎日の水分チャージをサポートします。

今だけの1枚増量＆限定パッケージ♡

今回登場する「キャロットカロテンマスク（8枚入り）」（990円）は、累計販売個数1,100万個超えパッド(※2)と同シリーズの集中保湿マスク。

通常7枚入りのところ、今だけ1枚増量した特別仕様で、ウサギのイラストが目を引く限定パッケージです。

乾燥対策を強化したい時期のプチギフトにもぴったりで、ロフトやPLAZAで先行発売されます。サイズや展開カラーの記載はないため、明記は控えています。

(※2)キャロットカロテンカーミングウォーターパッド 2020年6月1日から2025年11月30日の累計販売数 (メーカー調べ) (※3)ニンジン根エキス(皮膚コンディショニング剤）

冬肌に寄り添う限定マスクでしっとりケア♪

乾燥が気になる季節に頼れる「キャロットカロテンマスク」は、手軽に集中保湿を叶えたい人にぴったりのアイテム。

食べ物由来のエキスを活かしたSKINFOODならではの優しい使い心地で、日々のスキンケアに自然と取り入れたくなるはずです。

1枚増量の限定パッケージは、自分用にはもちろん、大切な人への気軽な贈り物にも最適。ホリデー前の肌を整えたい時に、心強い味方になってくれます♪